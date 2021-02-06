Ausgleich kommt Sekunde zu spät! Hamburg jubelt nach Krimi gegen Elbflorenz

06.02.21, 13:08 Uhr
Video-Highlight des Spiels Handball Sport Verein Hamburg gegen HC Elbflorenz 2006 in der 2. Handball-Bundesliga vom 17. Spieltag am 05.02.2021. Der HSVH gewinnt, da der Ausgleich eine Sekunde zu spät fällt.
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