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Ausgleich kommt Sekunde zu spät! Hamburg jubelt nach Krimi gegen Elbflorenz

2. Handball Bundesliga
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06.02.21, 13:08 Uhr

Video-Highlight des Spiels Handball Sport Verein Hamburg gegen HC Elbflorenz 2006 in der 2. Handball-Bundesliga vom 17. Spieltag am 05.02.2021. Der HSVH gewinnt, da der Ausgleich eine Sekunde zu spät fällt.

Handball HSV Hamburg HC Elbflorenz U19m
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