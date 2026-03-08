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ProA: Eisbären Bremerhaven vs. Uni Baskets Münster | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
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Video-Highlights des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 08.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa-highlights #barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @uni-baskets-muenster

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