ProA: Artland Dragons vs. Eisbären Bremerhaven Artland Dragons 28.01.24, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 19. Spieltag am 28.01.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @eisbaerenbremerhavenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsEisbären BremerhavenArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.