ProA: Artland Dragons vs. VfL SparkassenStars Bochum Artland Dragons 11.01.25, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 18. Spieltag am 11.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @sparkassenstars-bochumBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsVfL SparkassenStars BochumArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.