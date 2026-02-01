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JBLH wA Pokalrunde A: Berliner TSC vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

Berliner TSC U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Berliner TSC U19w
Berliner TSC U19w

01.02.26, 14:45 Uhr

Video-Livestream der Partie Berliner TSC vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld in der Pokalrunde A der Jugendhandballbundesliga wA am 01.02.2026. @berliner-tsc-u19w @jsg-fredenbeck-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

Handball JBLH weiblich Berliner TSC U19w JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld
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