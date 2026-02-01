JBLH wA Pokalrunde A: Berliner TSC vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

01.02.26, 14:45 Uhr
Video-Livestream der Partie Berliner TSC vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld in der Pokalrunde A der Jugendhandballbundesliga wA am 01.02.2026. @berliner-tsc-u19w @jsg-fredenbeck-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhb
26.10.25, 14:45 Uhr
04.10.25, 14:45 Uhr
11.10.25, 13:15 Uhr
28.09.25, 13:45 Uhr
11.10.25, 13:00 Uhr
05.10.25, 12:45 Uhr
12.09.25, 17:20 Uhr
01.03.26, 13:30 Uhr
14.02.26, 18:15 Uhr
25.01.26, 14:15 Uhr
28.03.26, 14:55 Uhr
13.09.25, 15:00 Uhr
22.02.26, 15:55 Uhr
21.02.26, 16:15 Uhr
14.02.26, 15:55 Uhr
26.10.25, 12:55 Uhr
26.10.25, 15:55 Uhr
15.02.26, 14:55 Uhr
17.01.26, 15:55 Uhr
21.12.25, 13:45 Uhr
18.01.26, 14:00 Uhr
24.01.26, 16:00 Uhr
07.02.26, 15:45 Uhr
15.11.25, 15:15 Uhr
29.03.26, 12:30 Uhr