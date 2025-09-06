Talentecup 2026 - B-Jugend - Spiel 15 | Halbfinale 1 - 1.Gruppe A -2.Gruppe B

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Talentecup 2026

B Jugend

Spiel 15 Qualifizierungsspiel

1. Gruppe A vs. 2.Gruppe B

Halbfinale 1 Handball

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