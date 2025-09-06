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Talentecup 2026 - B-Jugend - Spiel 15 | Halbfinale 1 - 1.Gruppe A -2.Gruppe B
B Jugend
Spiel 15 Qualifizierungsspiel
1. Gruppe A vs. 2.Gruppe B
Halbfinale 1
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