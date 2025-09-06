Talentecup 2026 - B-Jugend - Spiel 13 | Qualifizierungsspiel 3.Gruppe A - 4.Gruppe B

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Talentecup 2026

B Jugend

Spiel 13 Qualifizierungsspiel

3. Gruppe A vs. 4.Gruppe B Handball

Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.