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Talentecup 2026 - B-Jugend - Spiel 14 | Qualifizierungsspiel 3. Gruppe B vs. 4.Gruppe A

Berliner TSC - Handball
Berliner TSC - Handball

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Talentecup 2026
B Jugend
Spiel 14 Qualifizierungsspiel
3. Gruppe B vs. 4.Gruppe A

Handball
Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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