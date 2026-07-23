Zum Inhalt
  1. Home
  2. Badminton
  3. BWF Welttour
  4. Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16

Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16

BWF Welttour
BWF Welttour

23.07.26, 00:50 Uhr

Video-Livestream der Round of 16 der VICTOR China Open 2026 im Rahmen der HSBC BWF World Tour 2026. #badminton #bwfworldtour #ChinaOpen2026

Badminton Badminton World Tour
Dieses Video ist nur in Deutschland verfügbar.
UPCOMING
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Halbfinals

08.08.26, 01:50 Uhr

Badminton
UPCOMING
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Finale

09.08.26, 01:50 Uhr

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale

02.08.26, 03:50 Uhr

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals

01.08.26, 03:50 Uhr

Badminton
FREE
Lettenbichler (GER) wird zum 7. Mal Extreme Enduro Rallye Weltmeister
World of Freesports
Lettenbichler (GER) wird zum 7. Mal Extreme Enduro Rallye Weltmeister

Gestern, 10:20 Uhr

Freesports
FREE
Suardiaz (ESP) sichert sich vorzeitig GWA Surf-Freestyle WM-Titel
World of Freesports
Suardiaz (ESP) sichert sich vorzeitig GWA Surf-Freestyle WM-Titel

04.08.26, 11:13 Uhr

Freesports
UPCOMING
Game 16 - Winner Game 12 v Winner Game 14
PONY League World Series
Game 16 - Winner Game 12 v Winner Game 14

11.08.26, 23:00 Uhr

Baseball
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Finale

26.07.26, 04:50 Uhr

Badminton
UPCOMING
GOC 2026 Dienstag Beethovensaal Teil 1
Deutscher Tanzsportverband e.V.
GOC 2026 Dienstag Beethovensaal Teil 1

11.08.26, 06:35 Uhr

Tanzsport
UPCOMING
GOC 2026 Dienstag Hegelsaal Teil 1
Deutscher Tanzsportverband e.V.
GOC 2026 Dienstag Hegelsaal Teil 1

11.08.26, 06:40 Uhr

Tanzsport

Weitere Videos und Fotos von BWF Welttour

Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale

02.08.26, 03:50 Uhr

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals

01.08.26, 03:50 Uhr

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Finale

26.07.26, 04:50 Uhr

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 2

25.07.26, 08:50 Uhr

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 1

25.07.26, 01:50 Uhr

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2

24.07.26, 08:50 Uhr

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2

24.07.26, 08:50 Uhr

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1

24.07.26, 01:50 Uhr

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1

24.07.26, 01:50 Uhr

Badminton
FREE
YONEX German Open 2025 | Live & exklusiv auf Sportdeutschland.TV - Trailer
BWF Welttour
YONEX German Open 2025 | Live & exklusiv auf Sportdeutschland.TV - Trailer

24.02.25, 15:33 Uhr

Badminton
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Finale

19.07.26, 01:50 Uhr

Badminton
Court 2 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Achtelfinale
BWF Welttour
Court 2 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Achtelfinale

15.07.26, 23:50 Uhr

Badminton
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Round of 32
BWF Welttour
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Round of 32

14.07.26, 23:50 Uhr

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16

23.07.26, 00:50 Uhr

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32

22.07.26, 00:50 Uhr

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32

22.07.26, 00:50 Uhr

Badminton

Ähnliche Profile