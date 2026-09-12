Norddeutsche Meisterschaften im Rudern 2026 – Hamburger Ruder-Regatta



Am 26. und 27. September 2026 richtet Hamburg eine der traditionsreichsten Ruderveranstaltungen des Nordens aus: die Hamburger Ruder-Regatta mit den Norddeutschen Meisterschaften. Austragungsort ist das Regattazentrum am Wasserpark Dove-Elbe in Hamburg-Allermöhe – eine der bekanntesten Regattastrecken Norddeutschlands.



Veranstalter ist der Landesruderverband Hamburg. Auf dem geschützten Kurs der Dove-Elbe treffen sich Ruderinnen und Ruderer zahlreicher Vereine aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus und ermitteln in spannenden Rennen die norddeutschen Titelträger. Gestartet wird in allen Bootsklassen – vom Einer über Zweier und Vierer bis zum Achter – und in allen Altersklassen vom Nachwuchs bis zu den Masters.