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Norddeutsche Meisterschaften 2026 | Sonntag

Deutscher Ruderverband
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Norddeutsche Meisterschaften im Rudern 2026 – Hamburger Ruder-Regatta

Am 26. und 27. September 2026 richtet Hamburg eine der traditionsreichsten Ruderveranstaltungen des Nordens aus: die Hamburger Ruder-Regatta mit den Norddeutschen Meisterschaften. Austragungsort ist das Regattazentrum am Wasserpark Dove-Elbe in Hamburg-Allermöhe – eine der bekanntesten Regattastrecken Norddeutschlands.

Veranstalter ist der Landesruderverband Hamburg. Auf dem geschützten Kurs der Dove-Elbe treffen sich Ruderinnen und Ruderer zahlreicher Vereine aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus und ermitteln in spannenden Rennen die norddeutschen Titelträger. Gestartet wird in allen Bootsklassen – vom Einer über Zweier und Vierer bis zum Achter – und in allen Altersklassen vom Nachwuchs bis zu den Masters.

Rudern
Deutscher Ruderverband ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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