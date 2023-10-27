ProA: Dresden Titans vs. Nürnberg Falcons BC Dresden Titans 27.10.23, 17:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 27.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @nuernberg-falcons-bcBasketballDresden TitansNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.