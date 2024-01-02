ProA: Dresden Titans vs. RASTA Vechta II Dresden Titans 02.01.24, 18:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 15. Spieltag am 03.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @rastavechtazweiBasketballDresden TitansRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.