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ProA Quarterfinals: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Game 3 | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

5/13/26, 10:02 AM

Video Highlights of the basketball game BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim from the BARMER 2. Basketball Bundesliga on 05/12/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa-highlights #barmer2basketballbundesliga @bg-goettingen @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball BG Göttingen Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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FREE
ProA: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
BG Göttingen
ProA: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

10/18/25, 4:15 PM

Basketball
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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers
Kreisbau Knights Kirchheim
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers

9/21/24, 4:45 PM

Basketball
FREE
ProA: GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
GIESSEN 46ers
ProA: GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

4/6/25, 12:45 PM

Basketball
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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Bayer Giants Leverkusen
Kreisbau Knights Kirchheim
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Bayer Giants Leverkusen

10/26/25, 3:45 PM

Basketball
FREE
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers
Kreisbau Knights Kirchheim
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers

9/27/25, 4:45 PM

Basketball
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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Medipolis SC Jena
Kreisbau Knights Kirchheim
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Medipolis SC Jena

12/2/23, 5:43 PM

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2/7/24, 6:15 PM

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1/11/25, 5:40 PM

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