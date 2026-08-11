Premium Livestream Pay per View €5.90 Team pass/27 - Rödertal €39.90 Team Pass 2026/27 - Freiburg €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 10HC Rödertal vs. HSG Freiburg HC Rödertal Frauen 11/21/26, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the HC Rödertal vs. HSG Freiburg game. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHC Rödertal FrauenHSG Freiburg FrauenHC Rödertal Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.