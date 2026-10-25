Premium Livestream Pay per View €5.90 Team pass/27 - Rödertal €39.90 Team pass/27 - Kirchhof €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 8HC Rödertal vs. SG 09 Kirchhof HC Rödertal Frauen 11/7/26, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels HC Rödertal Frauen vs. SG 09 Kirchhof Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHC Rödertal FrauenSG 09 Kirchhof FrauenHC Rödertal Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.