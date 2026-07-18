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Leipzig Lions
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Leipzig Lions
@leipzig-lions
Nächste Livestreams
8/22/26
12:45 PM
GFL2: Leipzig Lions vs. Krefeld Ravens
Leipzig Lions
American Football
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FREE
GFL2: Leipzig Lions vs. Elmshorn Fighting Pirates
8/8/26, 12:45 PM
American Football
FREE
GFL2: Leipzig Lions vs. Langenfeld Longhorns
7/25/26, 12:45 PM
American Football
FREE
GFL2: Hamburg Pioneers vs. Leipzig Lions
7/18/26, 1:45 PM
American Football
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