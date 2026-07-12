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  4. Sunday LIVE | Round 3 - ITA | 2026 Champions of the Future Academy Program

Sunday LIVE | Round 3 - ITA | 2026 Champions of the Future Academy Program

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World of Freesports
World of Freesports

7/12/26, 9:15 AM

The 2026 Champions of the Future Academy Program International Series continues with Round 3 in Viterbo, Italy 🇮🇹

Watch all the action LIVE as Mini 60, OK-N Junior and OK-N Senior drivers battle through Qualifying Heats and Finals in the all-inclusive arrive-and-drive international series.

📍 Leopard Circuit, Viterbo, Italy
🌍 www.championskartingacademy.com

Provisional schedule (local time, CEST):
11:15 - STREAM COUNTDOWN
11:20 - OK-N JUNIOR Qualifying Heat 1
11:40 - MINI 60 Qualifying Heat 1
12:00 - OK-N SENIOR Qualifying Heat 1
13:00 - OK-N JUNIOR Qualifying Heat 2
13:20 - MINI 60 Qualifying Heat 2
13:40 - OK-N SENIOR Qualifying Heat 2
14:50 - OK-N JUNIOR Drivers' Parade To The Grid
15:00 - OK-N JUNIOR Final
15:20 - MINI 60 Drivers' Parade To The Grid
15:30 - MINI 60 Final
15:50 - OK-N SENIOR Drivers' Parade To The Grid
16:00 - OK-N SENIOR Final
16:45 - Podium Ceremonies

The Champions of the Future Academy Program delivers equal equipment, international competition and a professional racing environment designed to develop the next generation of talent.

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy 
and 235 other countries Switzerland, France, Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Antarctica (special status through Antarctic Treaty), American Samoa, Australia, Aruba, Åland, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Saint Barthélemy, Bermuda, Brunei, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Bahamas, Bhutan, Bouvet Island, Botswana, Belarus, Belize, Canada, Cocos Islands, Congo, Democratic Republic, Central African Republic, Congo, Republic, Ivory Coast, Cook Islands, Cameroon, People's Republic of China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cape Verde, Curaçao, Christmas Island, Cyprus, Czech Republic, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, Micronesia, Faroe Islands, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Guernsey (Channel Island), Ghana, Gibraltar, Greenland, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, South Georgia and the South Sandwich Islands, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Hong Kong, Heard and McDonald Islands, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Isle of Man, India, British Indian Ocean Territory, Iraq, Iran, Iceland, Jersey (Channel Island), Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Comoros, St. Kitts and Nevis, Korea, North, Korea, South, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Laos, Lebanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Libya, Morocco, Monaco, Moldova, Montenegro, Saint Martin (French part), Madagascar, Marshall Islands, North Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Macau, Northern Marianas, Martinique, Mauritania, Montserrat, Malta, Mauritius, Maldives, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, New Caledonia, Niger, Norfolk Island, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, Nauru, Niue, New Zealand, Oman, Panama, French Polynesia, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Saint-Pierre and Miquelon, Pitcairn Islands, Puerto Rico, Palestine, Portugal, Palau, Qatar, Réunion, Romania, Serbia, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Solomon Islands, Seychelles, Sudan, Sweden, Singapore, St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Slovenia, Svalbard and Jan Mayen, Slovakia, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Somalia, South Sudan, São Tomé and Príncipe, El Salvador, Sint Maarten, Syria, Eswatini, Turks and Caicos Islands, Chad, French Southern and Antarctic Lands, Togo, Thailand, Tajikistan, Tokelau, East Timor, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Turkey, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Republic of China, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States Minor Outlying Islands, United States, Uzbekistan, Vatican City, St. Vincent and the Grenadines, British Virgin Islands, American Virgin Islands, Vietnam, Vanuatu, Wallis and Futuna, Samoa, countries.XK, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
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Saturday LIVE | Round 3 - ITA | 2026 Champions of the Future Academy Program
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