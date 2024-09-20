ProA: EPG GUARDIANS Koblenz vs. VfL SparkassenStars Bochum EPG Baskets Koblenz 20.09.24, 17:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG GUARDIANS Koblenz vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 20.09.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @sparkassenstars-bochumBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzVfL SparkassenStars BochumEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.