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DEL2 Testspiel : Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK

Eispiraten Crimmitschau est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau

27/08/26, 16:30 UPCOMING : Live in 15d • 5h • 55m • 18s

Diffusion en direct vidéo du match amical Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK le 27/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eispiraten-crimmitschau

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