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HBF: FRISCH AUF Göppingen vs. BSV Sachsen Zwickau

FRISCH AUF Göppingen Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
FRISCH AUF Göppingen Frauen
FRISCH AUF Göppingen Frauen

04.04.26, 16:45 Uhr

Video-Livestream der Partie FRISCH AUF Göppingen vs. BSV Sachsen Zwickau am 04.04.2026 um 19:00 Uhr am 22. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @frisch-auf-goeppingen-frauen @bsv-sachsen-zwickau-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen

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