HBF: FRISCH AUF Göppingen vs. BSV Sachsen Zwickau

04.04.26, 16:45 Uhr
Video-Livestream der Partie FRISCH AUF Göppingen vs. BSV Sachsen Zwickau am 04.04.2026 um 19:00 Uhr am 22. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @frisch-auf-goeppingen-frauen @bsv-sachsen-zwickau-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen
28.01.26, 16:45 Uhr
30.08.25, 15:45 Uhr
25.10.25, 15:45 Uhr
13.09.25, 17:15 Uhr
27.12.24, 16:45 Uhr
09.09.24, 10:23 Uhr
30.10.25, 17:45 Uhr
19.03.25, 17:45 Uhr
02.04.25, 16:15 Uhr
24.09.25, 17:15 Uhr
11.10.25, 16:45 Uhr
05.04.25, 16:45 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
01.11.25, 17:45 Uhr
08.01.25, 17:45 Uhr
22.12.24, 14:45 Uhr
30.04.25, 16:45 Uhr
19.04.26, 12:15 Uhr
17.05.26, 13:45 Uhr
18.01.26, 13:15 Uhr
30.12.24, 17:45 Uhr
25.01.25, 17:55 Uhr
08.02.25, 17:45 Uhr
30.12.25, 17:45 Uhr
31.01.26, 17:45 Uhr