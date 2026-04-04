2. HBF: Füchse Berlin vs. HSV Solingen-Gräfrath

04.04.26, 17:15 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen Füchse Berlin vs. HSV Solingen-Gräfrath am 04.04.2026 um 19:30 Uhr am 23. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @fuechse-berlin-frauen hsv-solingen-graefrath-76-frauen
16.07.21, 10:21 Uhr
01.02.25, 17:15 Uhr
17.07.26, 08:46 Uhr
04.10.25, 16:15 Uhr
25.10.25, 16:15 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
01.02.25, 18:15 Uhr
08.02.25, 17:15 Uhr
30.08.25, 15:45 Uhr
02.11.25, 14:45 Uhr
01.11.25, 18:15 Uhr
30.08.25, 17:15 Uhr
18.06.25, 09:01 Uhr
18.01.25, 18:15 Uhr
19.04.25, 17:15 Uhr
07.02.25, 10:05 Uhr
04.01.25, 18:15 Uhr
03.05.25, 17:15 Uhr
11.10.25, 17:15 Uhr
13.09.25, 17:15 Uhr
17.05.25, 17:15 Uhr
29.03.25, 18:15 Uhr
15.11.25, 18:15 Uhr
07.02.26, 18:15 Uhr
24.01.26, 18:15 Uhr