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Pressekonferenz JobStairs GIESSEN 46ers vs. wiha Panthers Schwenningen

GIESSEN 46ers
GIESSEN 46ers

Beinhaltet die Pressekonferenz nach dem BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA-Heimspiel des 7. Spieltags zwischen den JobStairs GIESSEN 46ers und den wiha Panthers Schwenningen mit den Cheftrainern Frenki Ignjatovic und Alen Velcic. @barmer-2-basketball-bundesliga@jobstairs-giessen-46er@artland-dragons#basketball#barmer2basketballbundesliga

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga

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