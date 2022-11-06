Pressekonferenz JobStairs GIESSEN 46ers vs. wiha Panthers Schwenningen

Beinhaltet die Pressekonferenz nach dem BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA-Heimspiel des 7. Spieltags zwischen den JobStairs GIESSEN 46ers und den wiha Panthers Schwenningen mit den Cheftrainern Frenki Ignjatovic und Alen Velcic. @barmer-2-basketball-bundesliga @jobstairs-giessen-46er @artland-dragons #basketball #barmer2basketballbundesliga