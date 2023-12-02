ProA: JobStairs GIESSEN 46ers vs. Artland Dragons GIESSEN 46ers 02.12.23, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 10. Spieltag am 02.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @artland-dragonsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersArtland DragonsGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.