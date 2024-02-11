ProA: JobStairs GIESSEN 46ers vs. Medipolis SC Jena GIESSEN 46ers 11.02.24, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RASTA Vechta II vs. BBC Bayreuth aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 22. Spieltag am 11.02.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @medipolisscBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersScience City JenaGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.