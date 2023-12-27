ProA: JobStairs GIESSEN 46ers vs. VfL SparkassenStars Bochum

Video-Livestream des Spiels Nürnberg Falcons BC vs. EPG Baskets KoblenzJobStairs GIESSEN 46ers vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 14. Spieltag am 27.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @sparkassenstars-bochum