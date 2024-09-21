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JBLH mB: HC Elbflorenz - MTV Braunschweig (25/26 - Vorrunde 3)

HC Elbflorenz U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Elbflorenz U19m
HC Elbflorenz U19m

21.09.24, 11:45 Uhr

Am Sonntag, den 21. September 2025, ist es soweit: Unsere B-Jugend des HC Elbflorenz empfängt den MTV Braunschweig zur dritten Vorrundenpartie der Jugend-Bundesliga! Anpfiff ist um 14:00 Uhr – und ihr könnt live dabei sein!

Freut euch auf packenden Jugendhandball, wenn zwei ambitionierte Teams um wichtige Punkte kämpfen. Beide Mannschaften haben in der Vorrunde bereits starke Leistungen gezeigt und wollen ihren Weg in Richtung Meisterrunde fortsetzen. Seid gespannt auf temporeiche Aktionen, tolle Tore und echte Nachwuchs-Talente!

Schaltet ein, unterstützt unsere Jungs im Livestream und erlebt die Zukunft des Handballsports hautnah!

📅 Wann? Sonntag, 21.09.2025, 14:00 Uhr
🏟️ Wo? BallsportARENA Dresden / im Livestream
🤾‍♂️ Was? JBLH mB – Vorrunde 3: HC Elbflorenz vs. MTV Braunschweig

Gemeinsam für den Nachwuchs – wir freuen uns auf eure Unterstützung im Chat und an den Bildschirmen!
#JBLHmB #Handball #HCElbflorenz #MTVBraunschweig #Livestream

Handball livestream jblhmb hcelbflorenz
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