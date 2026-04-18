3. Liga Frauen: Staffel Süd - HC Erlangen vs. TSV Ismaning

18.04.26, 12:15 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Erlangen vs. TSV Ismaning in Staffel Süd der 3. Liga Handball Frauen am 18.04.2026. @hcerlangenev-frauen @tsv-ismaning-frauen @handball-net @deutscherhandballbund #handball #3ligafrauen #dhb #staffel-sued-frauen
16.07.21, 10:21 Uhr
29.06.25, 08:00 Uhr
28.06.25, 08:55 Uhr
07.09.25, 11:15 Uhr
06.09.25, 11:15 Uhr
01.02.25, 12:45 Uhr
22.08.25, 07:45 Uhr
01.06.25, 12:45 Uhr
12.01.25, 14:27 Uhr
10.01.26, 16:15 Uhr
22.02.26, 15:45 Uhr
28.09.25, 14:45 Uhr
08.11.25, 17:45 Uhr
02.11.25, 13:15 Uhr
24.01.26, 17:45 Uhr
14.09.25, 14:45 Uhr
23.11.25, 13:15 Uhr
01.03.26, 15:45 Uhr
08.02.26, 13:15 Uhr
28.03.26, 18:15 Uhr