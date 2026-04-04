2. HBF: HL Buchholz 08-Rosengarten vs. TSV Bayer 04 Leverkusen

04.04.26, 16:45 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen HL Buchholz 08-Rosengarten vs. TSV Bayer 04 Leverkusen am 04.04.2026 um 19:00 Uhr am 23. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen. #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hl-buchholz-08-rosengarten-frauen @tsvbayer04leverkusen-frauen
04.10.25, 16:15 Uhr
03.05.25, 16:45 Uhr
31.08.25, 13:45 Uhr
30.03.25, 13:45 Uhr
09.02.25, 14:45 Uhr
02.11.25, 14:45 Uhr
24.05.25, 15:45 Uhr
26.04.25, 17:15 Uhr
13.09.25, 16:45 Uhr
25.10.25, 15:45 Uhr
25.01.25, 17:45 Uhr
14.12.24, 17:45 Uhr
22.02.25, 17:45 Uhr
17.05.25, 16:45 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
22.03.25, 17:45 Uhr
13.03.26, 18:15 Uhr
30.11.24, 17:45 Uhr
21.02.26, 17:45 Uhr
18.01.25, 17:45 Uhr
21.03.26, 17:15 Uhr