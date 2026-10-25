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Giornata 7

SBB Börde Baskets vs. ETB Miners | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

HIGHLIGHTS

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Highlights della partita
SBB Börde Baskets vs. ETB Miners. @2bbl #proa-highlights

PallacanestroSBB Börde BasketsETB MinersProA Highlights

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