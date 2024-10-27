08/09/26, 17:00 UPCOMING : Live in 26d • 9h • 37m • 19s
Video-Livestream dell'amichevole Eispiraten Crimmitschau vs. Lausitzer Füchse del 08/09/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eispiraten-crimmitschau @lausitzerfuechse
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