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DEL2 Testspiel: Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK

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Eispiraten Crimmitschau
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27/08/26, 16:30 UPCOMING : Live in 15d • 5h • 55m • 24s

Video-Livestream dell'amichevole Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK il 27/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eispiraten-crimmitschau

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