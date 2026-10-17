Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Buchholz 39,90 € Abbonamento alla squadra 2026/27 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Spieltag 8ESV 1927 Regensburg vs. HL Buchholz 08-Rosengarten ESV 1927 Regensburg Frauen 07/11/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream della partita ESV Regensburg vs. HL Buchholz 08-Rosengarten. @2-handball-bundesliga-frauenPallamano2. Alsco Handball Bundesliga FrauenESV 1927 Regensburg FrauenHL Buchholz 08-Rosengarten FrauenESV 1927 Regensburg Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.