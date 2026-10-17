Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Buchholz 39,90 € Teampass 2026/27 - Bremen 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Spieltag 10SV Werder Bremen vs. HL Buchholz 08-Rosengarten SV Werder Bremen Frauen 21/11/26, 17:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream della partita SV Werder Bremen vs. HL Buchholz 08-Rosengarten. @2-handball-bundesliga-frauenPallamano2. Alsco Handball Bundesliga FrauenSV Werder Bremen FrauenHL Buchholz 08-Rosengarten FrauenSV Werder Bremen Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.