Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Essen 109,99 € Team Pass 26/27 Kirchheim 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 159,99 € Continua ETB Miners vs. Kreisbau Kirchheim Knights ETB Miners 24/10/26, 17:15 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels ETB Miners vs. Kreisbau Kirchheim Knights. @2bblPallacanestroETB MinersKreisbau Kirchheim KnightsBARMER 2. Basketball BundesligaETB Miners è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.