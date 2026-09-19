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JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. Bergischer HC 06
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JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. HSG Kleenheim-Langgöns
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JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
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JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
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