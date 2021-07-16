Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Bremen 39,90 € Teampass 2026/27 - Berlino 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Füchse Berlin vs. SV Werder Bremen Füchse Berlin Frauen 21/08/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita tra le Füchsen Berlin e lo SV Werder Bremen il 21/08/2026 alle 19:00 nel quadro del 1. turno del DHB-Pokal femminile. #dhbpokalPallamanoFüchse Berlin FrauenSV Werder Bremen FrauendhbpokalFüchse Berlin Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.