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Füchse Berlin vs. SV Werder Bremen

Füchse Berlin Frauen
Füchse Berlin Frauen

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Video-Livestream della partita tra le Füchsen Berlin e lo SV Werder Bremen il 21/08/2026 alle 19:00 nel quadro del 1. turno del DHB-Pokal femminile. #dhbpokal

PallamanoFüchse Berlin FrauenSV Werder Bremen Frauendhbpokal
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