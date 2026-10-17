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Vorrunde 2, Spieltag 4

TV Hannover-Badenstedt vs. SG NARVA Berlino

TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

IN ARRIVO Da 3,90 €

JBLH femminile: video livestream della partita TV Hannover-Badenstedt vs. SG NARVA Berlin. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

PallamanoJBLH weiblichTV Hannover-Badenstedt U19wSG NARVA Berlino U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.

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