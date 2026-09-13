TV Hannover-Badenstedt vs. HC Lipsia

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Vorrunde 2, Spieltag 1
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Vorrunde 2, Spieltag 1
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Handewitter SV
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. Buxtehuder SV
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: TV Hannover-Badenstedt vs. TuS Steißlingen
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. Frankfurter Handball Club
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe
TV Hannover-Badenstedt U19w·