Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Rödertal 39,90 € Abbonamento alla squadra 2026 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Spieltag 10HC Rödertal vs. HSG Friburgo HC Rödertal Frauen 21/11/26, 17:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream della partita HC Rödertal vs. HSG Freiburg. @2-handball-bundesliga-frauenPallamano2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHC Rödertal FrauenHSG Freiburg FrauenHC Rödertal Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.