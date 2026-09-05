Livestream premium Ottieni questo livestream per soli 3,90 € Pay per View 3,90 € Continua HC Erlangen vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen HC Erlangen U19m 11/10/26, 12:15 IN ARRIVO Da 3,90 € Segui JBLH maschile: Video-Livestream della partita HC Erlangen vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetPallamanoJBLH männlichHC Erlangen U19mHSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19mHC Erlangen U19m è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.