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HBF Play-Offs: HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC - Partita per il 3° posto

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HSG Bensheim/Auerbach Frauen
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23/05/26, 15:45

Video-Livestream della partita HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC il 23/05/2026 alle 18:00 in occasione dei play-off della Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen @hsg-bensheim-auerbach-frauen @thueringer-hc-frauen

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