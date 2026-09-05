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JSG Balingen-Weilstetten U19m vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m

JSG Balingen-Weilstetten U19m
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