Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Paderborn 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 189,99 € Continua ª giornataSBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets SBB Börde Baskets 17/11/26, 17:45 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream della partita RheinStars Köln vs. EPG Baskets Koblenz. @2bblPallacanestroSBB Baskets WolmirstedtPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaSBB Börde Baskets è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.