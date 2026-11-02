Livestream premium Pay per View 5,90 € Stagione 2026/27 - Bergischer HC 39,90 € Teampass 2026/27 - Leverkusen 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Spieltag 10TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Bergischer HC TSV Bayer 04 Leverkusen Frauen 20/11/26, 18:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream della partita TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Bergischer HC. @2-handball-bundesliga-frauenPallamano2. Alsco Handball Bundesliga FrauenTSV Bayer 04 Leverkusen FrauenBergischer HC FrauenTSV Bayer 04 Leverkusen Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.