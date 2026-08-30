Video premium Giorno 2 del torneo 9,90 € Accesso illimitato 24,90 € Continua Elisabetta Cocciaretto vs. Katerina Siniakova US Open 2026 - Singolare femminile Oggi, 23:21 Premium Segui US Open 2026: Video-Livestream des Spiels Elisabetta Cocciaretto vs. Katerina Siniakova. @us-open-2026 #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Singolare femminile è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat. Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera