La conferenza: con Boris, Barbara, Stachi & Mario - Giorno 2 US Open 2026 31/08/26, 14:35 IN ARRIVO Diretta multipla Premium Segui US Open 2026: Videolivestream della conferenza del giorno 2. Con Boris Becker, Barbara Rittner, Matthias Stach & Mario Harter #tennis #usopen #usopenkonferenz @us-open-womens-singles @us-open-2026-mens-singlesTennisUS Open 2026 - Singolare femminileUS Open 2026 - Singolare maschileUS Open 2023 Women's SinglesUS Open 2026 è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat. Questo livestream è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera