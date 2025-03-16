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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen

Kreisbau Kirchheim Knights
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Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 28. Spieltag am 16.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @kreisbau-kirchheim-knights @phoenix-hagen

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Kreisbau Kirchheim Knights ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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