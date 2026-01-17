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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Uni Baskets Münster | Highlights

Kreisbau Kirchheim Knights
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Video-Highlights des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 17.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @kreisbau-kirchheim-knights @uni-baskets-muenster #proa-highlights

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