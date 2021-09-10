3. Liga: Staffel D - Longericher SC Köln vs. HSG Krefeld Niederrhein

Video-Livestream der Partie Longericher SC Köln gegen HSG Krefeld Niederrhein in der Staffel D der 3. Handball-Liga am 10.09.2021. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-d @deutscherhandballbund @3-handball-liga @longericher-sc-koeln @hsg-krefeld-niederrhein