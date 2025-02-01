ProA: BBC Bayreuth vs. Artland Dragons Medikamente per Klick Bayreuth 01.02.25, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 21. Spieltag am 01.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @artland-dragonsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAMedikamente per Klick BayreuthArtland DragonsMedikamente per Klick Bayreuth ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.